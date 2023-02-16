На Львівщині вранці прилетіло у Дрогобицький район: влада розповіла про наслідки

Росія вранці 16 лютого скоїла масовану терористичну атаку по Україні. Зокрема, приліт зафіксували у Львівській області.

В Офісі Президента розповіли, що ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. На щастя, жертв та постраждалих немає, інформує 24 канал.

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Максим Козицький розповів раніше, що під час удару всі працівники перебували в укритті. Це врятувало життя.

Деталі від місцевої влади

Тарас Кучма – міський голова – розповів, що під час прильоту ударною хвилею вибило шибки на декількох об'єктах комунальної інфраструктури.

Зокрема, від удару постраждала місцева гімназія. Ліквідовувати наслідки вже почали. Тим часом школярів відправили на дистанційне навчання.

Кучма подякував правоохоронцям, які оперативно й чітко виконали усі свої обов'язки. Окрім того, міський голова подякував місцевим жителям за дотримання правил та те, що у критичний момент не панікували.

Звернення Тараса Кучми: дивіться відео

Людям нагадали, що не можна фотографувати або знімати відео з місця інциденту. Окрім того, місцевих жителів закликали не нехтувати безпекою та оперативно реагувати на повітряні тривоги.