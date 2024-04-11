На Львівщині є влучання: скільки ракети та дронів знищили в області

У ніч на 11 квітня окупанти завдали масованого удару по Україні, основним напрямком атаки стала Львівщина. На жаль, в області є влучання.

Над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет. Попри це, на жаль, сталося влучання.

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Окупанти атакували Львівщину

За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет,

– повідомив Козицький.

Втім, він зазначив, що все ж у області є влучання. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

У Повітряних силах зазначили, що основним напрямком масованого обстрілу стала Львівщина.