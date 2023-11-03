Львівщині загрожували 16 "Шахедів": в регіоні працювала ППО
Джерело:Андрій Садовий
У Львівській області вночі проти 3 листопада зафіксували 16 "Шахедів". У регіоні та за його межами відпрацювала ППО.
Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові було спокійно. До речі, у небі над Україною наші військові збили 24 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".
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Що відомо про загрозу для Львівщини
За інформацією військових цієї ночі (проти 3 листопада – 24 Канал) нашому регіону загрожували 16 "Шахедів". Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область,
– запевнив Андрій Садовий.
Він подякував українським військовим за захист.
В області є 5 влучань в об'єкти критичної інфраструктури
Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що зі 16 запущених ворогом дронів вдалось ліквідувати 11. Зокрема, їх знищили наші військові з Повітряного командування "Захід".
На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували,
– запевнив посадовець.
Він зазначив, що наші військові дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у декілька хвиль та часто змінювали напрямок руху.
Нічна атака дронами-камікадзе: коротко
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вночі проти 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну 40 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 з Курської області та з району російського Приморсько-Ахтарська.
- Українські військові знищили 24 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, яку вороги випустили із повітряного простору окупованої Херсонської області.
- За даними влади, є влучання в Харкові – там щонайменше 10 ворожих дронів атакували цивільну інфраструктуру. У місті спалахнуло щонайменше 5 пожеж. Зокрема, вороги частково зруйнували будівлю біля СТО. Пожежа охопила адміністративну будівлю, СТО, гаражі, 8 машин, а також житловий будинок на загальній площі понад 1000 квадратів.