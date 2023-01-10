Чемодан – вокзал – Росія: ведуча 24 Каналу не стримала емоцій через прихильницю Путіна

На Львівщині СБУ затримала фанатку Росії, яка намагалася втекти до Польщі. Жінка відверто підтримувала Владіміра Путіна та виправдовувала російську агресію в Україні.

Для таких людей найкращим варіантом було б покинути Україну. Таку думку висловила ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

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43-річна жінка, яку затримали співробітники Служби безпеки, прибула на Захід України з Нікополя Дніпропетровської області.

Мешканка Нікополя чекала на російські війська

У її соцмережах виявили дописи, у яких вона відкрито підтримувала злочинні дії російських військових. Зокрема, мешканка Нікополя розповсюджувала тези про те, що окупанти начебто "звільняють мирне населення від нацистів".

Ба більше, жінка сама очікувала на загарбників. Зокрема, в особистих повідомленнях їй хтось написав, що російські війська вже взяли Лисичанськ, на що вона відповіла російською:"Ждем, скоро и к нам придут".

"Чому б їй не поїхати в якусь "рускую глубінку"?"

Жінку затримали у момент, коли вона на рейсовому автобусі перетинала пункт пропуску "Краківець". Коментуючи цю інформацію, ведуча 24 Каналу зауважила, що незрозуміло, чому зрадниця зібралася саме до Польщі.

Якщо їй так подобається "рускій мір", то чому б не поїхати в якусь "рускую глубінку" і не оселитися там? Будь ласка, перетнула кордон – і сиди там, насолоджуйся всіма "благами", які пропонує Росія,

– зазначила Трощук.

Ведуча іронічно припустила, що, ймовірно, прихильниця Путіна просто переплутала автобуси і сіла на рейс до Польщі помилково.

"Мабуть, вона все-таки хотіла через Білорусь – ще одну країну-агресорку – виїхати до Росії", – додала Трощук.

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Зрадниці варто було б пожити в окупації

Або ж, за словами ведучої, жінці варто було б трохи пожити на окупованих територіях.

Софія Трощук Ведуча 24 Каналу Якщо вона так чекає російських військових, які "скоро до неї прийдуть", я б рекомендувала їй оселитися у якомусь зруйнованому місті, яке зараз перебуває у тимчасовій окупації росіян. Пожити без світла, без газу та води. Як-от Маріуполь.

Трощук додала, що також зрадниці вартувало б пожити з кадирівцями під боком, які, м'яко кажучи, не дуже добре ставляться до цивільного населення.

Жінка підтримувала окупантів, попри постійні обстріли Нікополя

Натомість прихильниця Путіна чомусь переїхала на Львівщину. Трощук наголосила, що Захід України – це надійний тил для тих міст та сіл, які зараз борються за свою незалежність збройним чином.

"Цю жінку ж на Львівщині хтось прихистив. Ба більше, держава надала їй виплати як вимушеній переселенці", – зауважила ведуча.

У той час місто Нікополь, з якого приїхала фанатка Росії, щодня обстрілюють росіяни з території Запорізької АЕС. Окупанти вбивають цивільних людей та знищують будинки.

Я впевнена, що у цієї жінки в Нікополі залишилися знайомі, друзі, а то й родина. І вона, сидячи на Заході України, пише мерзоту про те, що чекає на "рускій мір" і публікує картинки з Путіним та написом: "Дєржись, родной. За тобой Росія",

– зазначила Трощук.

"Вас ніхто не тримає в Україні"

За словами телеведучої, усім таким прихильникам Росії найкраще зібрати свої речі і перебазуватися на територію країни-агресорки.

Софія Трощук Ведуча 24 Каналу Я вже втомилася бажати їм чогось поганого. Нехай просто переїдуть в Росію, поживуть там і роблять собі, що хочуть. Чому вони, сидячи в Україні, у незалежній державі, закликають сюди Росію? Їдьте, вас же ніхто тут не тримає. Я не знаю, яким шляхом, але виїжджайте.

Трощук додала, що наразі жінці з Нікополя вже оголосили про підозру. А суд вже обрав для неї запобіжний захід – тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками України: коротко