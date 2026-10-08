На Львівщині зіткнулися два потяги: більшість постраждалих – у лікарні
Увечері 8 жовтня сталася надзвичайна ситуація у Львівській області. Там поїзд зіткнувся з електровозом.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Які подробиці інциденту?
Близько 21:35 на офіційній сторінці УЗ з'явилася інформація щодо обставин події. Так, дизель-поїзд Львів – Сокаль під час відправлення зі станції Підзамче зіткнувся з електровозом.
Унаслідок інциденту машиніст дизель-потяга отримав травму ноги. Також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда, додали в УЗ.
Згодом речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва повідомила у коментарі Суспільному, що станом на 21:49 відомо про вісьмох травмованих. П'ятьох з них госпіталізували, а трьом медики допомогли на місці.
Машиністи електровоза не постраждали. На місці події перебувають всі ключові фахівці залізниці та правоохоронці. Триває розслідування обставин за участю спеціальних служб.
При цьому, у мережі з'являються перші фото з місця інциденту. На кадрах видно пошкоджені вагони.
Де у світі ставалися подібні трагедії?
У Великій Британії 19 червня сталася серйозна аварія на залізниці поблизу Бедфорда. Там зіткнулися два потяги. Загинув машиніст, ще 89 людей постраждали, 11 із них отримали тяжкі травми.
Подібна аварія сталася в Індонезії у квітні. Біля вокзалу Бекасі-Тимур потяг далекого сполучення врізався у хвіст місцевого потяга. Унаслідок зіткнення загинули щонайменше 14 жінок, ще 84 людини постраждали.