На Львівщині у підвалі будинку знайшли мертвими чотирьох людей

На Львівщині у селі Повітно загинули четверо людей. Це сталося внаслідок отруєння газами, що накопичились у підвалі.

Трагедія сталася 9 серпня. У підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлись четверо осіб.

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На місці події рятувальники з'ясували, що люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

На жаль, внаслідок отруєння люди загинули. Серед загиблих – жінка 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

Рятувальники проводили роботи з вилучення тіл із підвалу, розвідку першого, другого поверхів житлового будинку та горища.

Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази,

– розповіли рятувальники.

Остаточні причини загибелі встановить слідство.



Люди загинули у підвалі / фото ДСНС



Місце, де сталася трагедія / фото ДСНС

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