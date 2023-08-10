На Львівщині у підвалі будинку знайшли мертвими чотирьох людей
Джерело:ДСНС України
На Львівщині у селі Повітно загинули четверо людей. Це сталося внаслідок отруєння газами, що накопичились у підвалі.
Трагедія сталася 9 серпня. У підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлись четверо осіб.
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На Львівщині знайшли мертвими чотирьох людей
На місці події рятувальники з'ясували, що люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.
На жаль, внаслідок отруєння люди загинули. Серед загиблих – жінка 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.
Рятувальники проводили роботи з вилучення тіл із підвалу, розвідку першого, другого поверхів житлового будинку та горища.
Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази,
– розповіли рятувальники.
Остаточні причини загибелі встановить слідство.
Люди загинули у підвалі / фото ДСНС
Місце, де сталася трагедія / фото ДСНС
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