Знайшли через 2 місяці після обстрілу: на Львівщині знешкодили бойову частину "Кинджалу"
24 жовтня 2024, 16:31Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На Львівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал". Її виявили майже через два місяці після масованої ворожої атаки.
Про це повідомили в ДСНС. Там оприлюднили фото бойової частини цієї ракети.
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На Львівщині знешкодили бойову частину ракети ворога
Львівщина: піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал". Її виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресорки,
– ідеться в повідомленні.
У відомстві додали, що надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів.
Ліквідація бойової частини ракети / Фото ДСНС