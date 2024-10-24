Знайшли через 2 місяці після обстрілу: на Львівщині знешкодили бойову частину "Кинджалу"

24 жовтня 2024, 16:31
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

ДСНС

На Львівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал". Її виявили майже через два місяці після масованої ворожої атаки.

Про це повідомили в ДСНС. Там оприлюднили фото бойової частини цієї ракети.

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На Львівщині знешкодили бойову частину ракети ворога 

Львівщина: піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал". Її виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресорки,
– ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів.

Ліквідація бойової частини ракети / Фото ДСНС


 