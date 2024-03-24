На Львівщину летіло приблизно 20 ракет і 7 "Шахедів": що намагалися атакувати
Джерело:Андрій Садовий
Ворог масовано атакував Україну, використавши крилаті ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед". Під комбінованим ударом опинилася Львівська область.
У мережі повідомляли, що в регіоні пролунала серія вибухів. В ОВА закликали перебувати в укриттях, поки не мине загроза.
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Що намагався атакувати ворог
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередньою інформацією на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону.
Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксовано, однак відомо про обстріли в області.
Про наслідки повідомить обласна влада,
– додав Садовий.
Під масованою атакою опинилася й Київщина
У КМВА наголосили, що атака 24 березня – третій масований удар по Україні за останні 4 доби. Ворог вкотре атакував крилатими ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55. У Києві та області тривога тривала 2 години.
Близько о 5-й ранку в столиці пролунали вибухи. Як нині додали в КМВА, росіяни атакували Київщину ракетами, які заходили групами з північного напрямку.
Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет. Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили,
– повідомили в КМВА.
За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Однак зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. Нині на місці працюють екстрені служби.
Що відомо про масовану атаку 24 березня
- Увечері 23 березня ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Бойова робота тривала кілька годин.
- Близько о 01:40, коли тривала атака "Шахедами", у Росії зафіксували активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, котрі злетіли з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Вони тримали курс до пускових рубежів.
- Згодом стало відомо, що зафіксовано активність 14 бортів Ту-95МС – 7 бомбардувальників злетіли з "Оленьї", інші 7 – з "Енгельса". О 03:23 було зафіксовано пуск крилатих ракет.
- Вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. За попередньою інформацією, там працювала ППО.