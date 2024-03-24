На Львівщину летіло приблизно 20 ракет і 7 "Шахедів": що намагалися атакувати

24 березня 2024, 06:13
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Джерело:

Андрій Садовий

Ворог масовано атакував Україну, використавши крилаті ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед". Під комбінованим ударом опинилася Львівська область.

У мережі повідомляли, що в регіоні пролунала серія вибухів. В ОВА закликали перебувати в укриттях, поки не мине загроза.

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Що намагався атакувати ворог

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередньою інформацією на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону. 

Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксовано, однак відомо про обстріли в області. 

Про наслідки повідомить обласна влада,
– додав Садовий.

Під масованою атакою опинилася й Київщина

У КМВА наголосили, що атака 24 березня – третій масований удар по Україні за останні 4 доби. Ворог вкотре атакував крилатими ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55. У Києві та області тривога тривала 2 години.

Близько о 5-й ранку в столиці пролунали вибухи. Як нині додали в КМВА, росіяни атакували Київщину ракетами, які заходили групами з північного напрямку

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет. Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили,
– повідомили в КМВА. 

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Однак зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. Нині на місці працюють екстрені служби.

Що відомо про масовану атаку 24 березня

  • Увечері 23 березня ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Бойова робота тривала кілька годин.
  • Близько о 01:40, коли тривала атака "Шахедами", у Росії зафіксували активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, котрі злетіли з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Вони тримали курс до пускових рубежів.
  • Згодом стало відомо, що зафіксовано активність 14 бортів Ту-95МС – 7 бомбардувальників злетіли з "Оленьї", інші 7 – з "Енгельса". О 03:23 було зафіксовано пуск крилатих ракет.
  • Вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. За попередньою інформацією, там працювала ППО. 

Автор: Анжеліка Байбак