Голову Львівської облради відправили у відставку

Голову Львівської облради Ірину Гримак звільнили з посади. Її відправили у відставку 6 квітня під час позачергової сесії.

Вона очолювала Львівську обласну раду протягом останніх двох років. Депутати більшості фракцій жорстко критикували Гримак, тому визнали її роботу як незадовільну під час таємного голосування.

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Гримак відправили у відставку

Голова Львівської облради виступила перед депутатами та надала звіт щодо своєї роботи. Гримак заявила, що основними напрямками її роботи були:

підтримка медицини та підвищення якості медичних послуг,

соціальний захист,

системний розвиток освіти, культури, спорту та молодіжної політики,

підтримка малого і середнього бізнесу, агровиробників, інвестиційних наукових проєктів, екологічних проєктів,

розвиток інфраструктури,

безпека в громадах,

підтримка військових формувань,

регіональна, транскордонна та міжнародна співпраця,

ефективне управління майном спільної власності.

На звіт очільниці облради відреагували досить критично. У більшості випадків критикували Гримак у фінансових питаннях. Зокрема – неприйняття бюджету на 2023 рік і загальні видатки на утримання працівників. Гримак конкретних відповідей не надавала, а подробиці за час свого керування у міськраді пообіцяла надати у письмовому вигляді.

Заслухавши звіт, депутати облради визнали роботу Гримак незадовільною та відправили її у відставку. За це рішення проголосувало 48 депутатів.



Депутати облради проголосували за звільнення Гримак / Фото Zaxid.net



Як голосували депутати / Фото Zaxid.net

Скандал з перепусткою працівниці Львівської облради: жінку покарали

Василина Софранюк, головна спеціалістка відділу гуманітарної політики Львівської облради, отримала покарання після скандалу з подарованою перепусткою.

Очільниця Львівської обласної ради Ірина Гримак 30 березня заявила, що Софранюк покарали за порушення морально-етичних норм. До неї було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Окрім того, ця ситуація також вплине на подальшу долю Софранюк. За словами Гримак, інцидент з перепусткою будуть враховувати під час проходження переатестації.