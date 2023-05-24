"Не можна більше відкладати": Львівська ОВА вимагає прибрати російську мову з паспортів

У Львові закликали відмінити російську мову у паспортах-книжечках українців. Там наголосили, що це питання більше відкладати не можна.

Так, Львівська ОВА звернулась до Верховної Ради, Офісу Президента та Міністерства внутрішніх справ України. Влада сподівається на підтримку як від інших областей, так і на державному рівні.

Зверніть увагу Росіяни взялися за нові-старі наративи: ГУР радить відмовитися від російської мови

Львівська ОВА вимагає прибрати російську мову з паспорта-книжечки

23 травня Львівська ОВА надіслала лист-звернення у Верховну Раду України, Офіс Президента та Міністерство внутрішніх справ, щоб для громадян України, які є власниками паспортів-книжечок, не було вимоги дублювати свої персональні дані мовою агресора на звороті при вклеюванні нової фотокартки чи виготовленні паперового паспорта.

В ОВА наголосили, що російської мови не має бути у паспортах українців.

Уже 9 років Росія зазіхає на територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. 15 місяців триває повномасштабна війна. Гинуть найкращі сини та доньки України. Гинуть діти. Під обстрілами наші міста й села. А в паспортах українців досі є дублювання інформації мовою агресора. Це питання більше відкладати не можна,

– зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Українські видавництва продовжують публікувати більше книжок російською мовою

Нагадаємо, що українські видавці не дотримуються вимог законодавства про державну мову. Так, у 2022 році попри війну вони видали українською менше книжок, ніж це було передбачено законом (50% назв).

Окрім цього, раніше одне з опитувань показало, що 10% українців вважає, нібито варто продовжувати вивчати російських авторів у школі, але якщо вони не мали антиукраїнських поглядів, ще 11% – за те, щоб залишити тих авторів, які пов'язані з Україною.