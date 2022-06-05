Львівські десантники влаштували для окупантів фаєр-шоу: динамічне відео

На Луганщині українські військові влаштували ефектне видовище з вибухами та полум'ям для російських окупантів. Для цього захисникам довелось знищити ворожий склад з боєприпасами.

80-та окрема десантно-штурмова бригада знищила ворожий склад та опублікувала "феєричне" відео у прямому і переносному сенсі.

Зверніть увагу Росіяни хотіли втекти через кордон, але їх піймали свої ж і змусили повернутися на фронт

Фаєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади,

– написали військові.

Львівські десантники красиво "запалили" ворожий склад з боєприпасами.

До слова, за підрахунками Міноборони, за час повномасштабного вторгнення кількість знищеної техніки загарбників можна оцінити у понад 10 мільярдів доларів.

Щодня українські військові збільшують цю цифру, знешкоджують танки та бойові машини.

Актуально про втрати ворога

Станом на 5 червня українські воїни ліквідували вже близько 31 150 окупантів. Також російські загарбники втратили чимало техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, сюди для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

ЗСУ успішно стримують російські атаки

Фахівці Інституту вивчення війни наголосили, що українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Тож спроби наступу росіян на Сєвєродонецькому напрямку провальні.

Натомість контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку успішні. За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, місто на половину контролюють ЗСУ, наполовину поки що російські загарбники. Однак, Гайдай вважає, що ЗСУ мають можливості відбити місто у російської армії.

Також до теми – біля Ізюма знищено майже всю 35 армію Росії: дивіться відео