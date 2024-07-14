На Львівщині сталася моторошна аварія: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
На трасі Київ – Чоп сталася моторошна аварія. Так, вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, на жаль, є постраждалі.
Дорожньо-транспортна пригода сталася біля населеного пункту Пісочна. Наразі встановлюються всі деталі аварії.
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Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Львівщині
У поліції повідомили, що на автодорозі Київ – Чоп сталася серйозна ДТП. Так, біля населеного пункту Пісочна у Львівській області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.
Відомо, що внаслідок зіткнення є постраждалі, однак у поліції точну кількість не називали. На опублікованих у мережі світлинах видно серйозні пошкодження мікроавтобуса.
ДТП у Львівській області / Фото Патрульна поліція
Внаслідок аварії було ускладнено рух на автодорозі. Так, вантажівки у напрямку Стрия скеровували через населений пункт Рудники на місто Дрогобич, в напрямку Львова – поліцейські скеровували великогабаритний транспорт через місто Жидачів. Легкові автомобілі – оминали місце аварії узбіччям.
Станом на зараз рух на трасі Київ – Чоп у Львівській області відновлено.