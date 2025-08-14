Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

Що відомо про побиття хлопчика на Львівщині?

Пенсіонерка Любов Дмитрах 11 січня спровокувала конфлікт з підлітками на сходовій клітці свого будинку. Група дітей чекали там свого товариша. Жінка повелася агресивно через те, що діти начебто гучно розмовляли та лаялися. Одного хлопця вона образила словесно, назвавши його батька, який зник безвісти на фронті, "втікачем за кордон".

Не витримавши образ в бік батька, хлопчина розплакався та почав словесну перепалку з пенсіонеркою. Вона ж вдалася до фізичного насилля: схопила дитину за куртку, стягла на перший поверх, вдарила підлітка сумкою по голові, а кулаком – в око. У результаті хлопець отримав синець. Медики кваліфікували ушкодження як травму легкого ступеня.

У справі побиття дитини Любов Дмитрах визнали винною в заподіянні легких тілесних ушкоджень та призначила їй покарання. За скоєне пенсіонерці присудили штраф у розмірі 850 гривень. Також вона має компенсувати родині хлопця заподіяну шкоду, сплативши 46 тисяч гривень.

