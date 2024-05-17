У Львівській області на дитину обвалилась частина будинку: з-під завалів дістали тіло
Джерело:ДСНС
У Львівській області під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилась на дитину. Інцидент трапився у селі Тарасівка.
На жаль, не обійшлося без постраждалих. Внаслідок обвалу стіни померла 4-річна дівчинка. Її тіло дістали з-під завалів будинку.
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На Львівщині обвалилась частина будинку
Вдень, 17 травня, у ДСНС повідомили, що орієнтовно о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років.
Після прибуття рятувальників з'ясувалося, що в будинку проводили ремонтні роботи. А дівчинка в той час бавилась біля будинку. Після того як впала стіна люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників.
За допомогою спецінструменту рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.
У Львівській області померла 4-річна дівчинка внаслідок обвалу стіни / Фото ДСНС
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