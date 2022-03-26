У Львівській ОВА наполегливо просять не поширювати фото і відео ударів по місту
26 березня 2022 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Максима Козицького
Ворог завдав ракетного удару по Львову 26 березня. У Львівській ОВА просять очевидців не поширювати фото та відео того, що трапилось. Ця інформація може бути на руку противнику.
З такою вимогою до жителів регіону та користувачів інтернету загалом звернувся голова ОВА Максим Козицький. Він закликав усіх зберігати спокій.
До теми Окупанти вдарили по Львову: просять не поширювати фото і відео наслідків
Розвідка ворога отримує інформацію з соцмереж
Прошу вас не поширювати фото- та відеоматеріали, не розголошуйте локацію у коментарях. Пам'ятайте, що російська розвідка 90% інформації отримує зі соцмереж,
– наголосив Козицький.
Голова ОВА зазначив, що все, що людям необхідно знати, пізніше повідомлять представники влади.
Варто переглянути: Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі