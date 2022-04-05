У Львівській ОВА повідомили про вибухи у районі Радехова
5 квітня 2022 , 22:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Козицького
Ввечері 5 квітня на Львівщині сповістили про повітряну тривогу. Під час неї в обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи у районі Радехова.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький о 22:57 закликав жителів Львівщини поки що залишатися в укриттях.
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Біля Радехова зафіксували вибухи
Вибухи у районі Радехова,
– написав Козицький.
Інших деталей він не назвав. Водночас перед цим жителів Львівської області сповістили про те, що працює протиповітряна оборона, а українські захисники бережуть мирне небо.
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