Невимовно висока ціна: в одній зі шкіл Львова відкрили 9 таблиць пам'яті загиблим випускникам
17 вересня 2024, 19:14Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
В львівській школі відкрили одразу 9 таблиць загиблим на війні випускникам. Зокрема, такі таблиці відкрили у школі №78.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також показав відповідне фото.
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У львівській школі відкрили одразу 9 таблиць загиблим випускникам
Невимовно висока ціна. Це одна зі шкіл Львова – №78. Сьогодні тут відкрили одразу 9 таблиць пам'яті випускникам школи, які загинули на війні,
– ідеться у дописі.
Пам'ятні таблиці встановили загиблим воїнам:
- Віталію Федору,
- Богдану Святошенку,
- Степану Толопкові,
- Миколі Марчишину,
- Юрію Гуку,
- Артуру Головіну,
- Романові Денису,
- Володимиру Смику,
- Степанові Полулященку.