Невимовно висока ціна: в одній зі шкіл Львова відкрили 9 таблиць пам'яті загиблим випускникам

В львівській школі відкрили одразу 9 таблиць загиблим на війні випускникам. Зокрема, такі таблиці відкрили у школі №78.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також показав відповідне фото.

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У львівській школі відкрили одразу 9 таблиць загиблим випускникам

Невимовно висока ціна. Це одна зі шкіл Львова – №78. Сьогодні тут відкрили одразу 9 таблиць пам'яті випускникам школи, які загинули на війні,

– ідеться у дописі.

Пам'ятні таблиці встановили загиблим воїнам:

Віталію Федору,

Богдану Святошенку,

Степану Толопкові,

Миколі Марчишину,

Юрію Гуку,

Артуру Головіну,

Романові Денису,

Володимиру Смику,

Степанові Полулященку.

У школі №78 відкрили 9 меморіальних таблиць героям, які загинули на війні / Фото Андрія Садового