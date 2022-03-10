З Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безплатними автобусами

10 березня 2022 , 18:58
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Джерело:

телеграм голови ЛОДА Максима Козицького

Вже чимало українців, рятуючись від повномасштабної війни в Україні, покинули її межі. Втім, їх число постійно збільшується.

У зв'язку з цим, відтепер ​​з Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні можна дістатися безкоштовними автобусами.

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Безкоштовні шатл-баси відправляються з площі Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче". 

До яких пунктів пропуску можна дістатися:

  • Угринів – Долгобичув
  • Рава Руська – Гребене
  • Краковець – Корчова
  • Шегині – Медика
  • Смільниця – Кросьценко

Зазначається, що 10 березня державний кордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

При цьому понад 110 тисяч осіб область поселила за два тижні війни, а ще 18 тисяч переселенців готова прийняти сьогодні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький нагадав, що у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Також в області створили чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна:

  • Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
  • Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Крім того, голови громад Львівщини вже проводять інвентаризацію всіх приміщень, де можна розмістити людей.

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Автор: Марта Касіянчук