Львівську ОДА може очолити Максим Козицький: що відомо про кандидата

38-річний бізнесмен Максим Козицький може очолити Львівську обласну державну адміністрацію замість звільненого президентом Володимиром Зеленським Маркіяна Мальського.

Про те, що уряд погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду голови ЛОДА, повідомили у виданні "LIGA.net". Рішення начебто ухвалили у п'ятницю, 27 грудня.

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Козицький вже подав декларацію до НАЗК, де зазначено, що він претендує на найвищу посаду в Львівській ОДА. Причому наразі декларація Козицького – єдина, де згадується ця посада.

Що відомо про Максима Козицького

Козицькому 38 років, він є директором компанії "Еко-Оптіма" (на своєму офіційному сайті позиціює себе як найбільша компанія Західної України, яка спеціалізується на відновлюваних джерелах енергії).

Зіновій Козицький, батько Максима, також відомий бізнесмен, власник групи бурових компаній "Горизонти" та першого у Львові муніципального велопрокату NextBike.

Відомо, що в 2015 році Максим Козицький балотувався до Львівської обласної ради від "Самопомочі", але перемоги не здобув.

Нагадаємо, 24 грудня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій – Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка.

Примітно, що Козицький був кандидатом на посаду голови ЛОДА ще влітку. Тоді президент Зеленський у фейсбуці пропонував українцям допомогти з вибором серед трьох кандидатур.

Переміг тоді Мальський, однак він пробув на посаді лише 5 місяців – Зеленський звільнив його через те, що не побачив змін в області.

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