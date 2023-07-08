Львів'яни дочекалися Зеленського: хто ще прибув на проспект Свободи

Львів ввечері 8 липня чекав на приїзд президента Володимира Зеленського та командирів "Азову". На проспекті Свободи зібралося чимало людей.

Усіх, хто хоче підійти ближче, перевіряють на металошукачах. Перед ними зібралася велелюдна черга.

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Зеленський прибув у Львів

Близько 22:00 президент Володимир Зеленський прибув до Львова. Окрім містян, на нього чекали представники духовенства та місцевої влади, зокрема мер Андрій Садовий. Також на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку були:

митрополит Епіфаній,

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Командири оборони Маріуполя на проспект Свободи не приїхали.

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Після приїзду українського лідера Епіфаній виголосив молитву за українське військо і перемогу нашої держави.

Після молитви президент привітав представників духовенства і покинув площу перед пам'ятником Шевченкові.

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Повернення командирів "Азовсталі" з полону: головне

Після місяців надважких боїв у травні 2022 року захисники Маріуполя виконали наказ припинити оборону міста та почали покидати "Азовсталь". 20 травня із заводу вийшли командири:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, зокрема захисники "Азовсталі", повернулися додому. Їх обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. Своєю чергою, командири вирушили до Туреччини.

Там вони перебували до 8 липня 2023 року. При посадці на літак українських воїнів зустріли президент Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МВС Ігор Клименко