У Львові підпалили двері в церкві УГКЦ на Сихові

У Львові у ніч на 14 квітня невідомі підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вона розташована на Сихові.

Деталі розповів депутат Євген Бойко. Він повідомив, що інцидент трапився близько 04:00.

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Сьогодні о 4 ранку було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загоряння 4 метри квадратні. Пожежна служба спрацювала вчасно. Ведеться слідство,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, інформації про постраждалих немає.

У Бориславі опечатали храм

У Бориславі (Львівська область, Дрогобицький район) опечатали храм УПЦ ПМ. Місцеві жителі не хотіли бачити на території міста церкву, у якій проросійські попи повторюють кремлівську пропаганду. До духовенства та парафіян зверталися з закликом перейти до Православної Церкви України. Водночас жодного ефекту не було.

Тоді під час засідання позачергової сесії міської ради ухвалили рішення тимчасово опечатати храм. Про це повідомив Максим Козицький. Він нагадав, що функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили ще у травні 2022 року – через декілька місяців після початку повномасштабної війни Росії з Україною.