Суд виніс вирок бойовику, якого спіймали у Львові під час спроби вступити до лав ЗСУ

Галицький районний суд міста Львова визнав винним 30-річного вихідця із Луганщини Руслана Глотова. У 2014 він засвітився біля російських терористів, а у 2022 році хотів потрапити до лав ЗСУ.

Руслана Глотов у 2014 році брав участь у збройних формуваннях так званої "ЛНР". Зокрема він чергував на блокпостах бойовиків.

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Чоловік хотів потрапити в ЗСУ

Руслана Глотова затримали на початку березня 2022 року у Львові. Його рідне селище Тошківка тимчасово окуповане Росією, тож чоловік перебував у статусі внутрішньопереміщеної особи. Ба більше, Руслан Глотов перебував на обліку у Дрогобицькому військкоматі та начебто збирався воювати за Україну, потрапивши до лав ЗСУ.

24 фєвраля когда началалось масштабне наступлєніє РФ, я евакуював мать в Днепропетровскую область, город Павлоград. Сам вернувся до міста Лисичанська, у нас уже не було ні дому, нічого. Я повернувся, допомагав людям виїзжати. Потім звернувся у воєнкомат, він вже всьо, закритий був, тому що було наступлєніє РФ. Я з міста Лисичанська змог добраться до міста Львова, потім в місто Дрогобич, де я звернувся сразу до воєнкомату,

– сказав обвинувачений.

Але після ретельної перевірки виявилось, що він причетний до діяльності так званої "ЛНР", тож його помістили в СІЗО без можливості внесення застави.

Чоловік доводить, що сам здався у 2016 році

Слідство встановило, що у 2014 році Глотов з автоматом Калашникова чергував на одному з блокпостів на кільцевій дорозі в Лисичанську. Чоловік перевіряв документи громадян, оглядав їхні речі й транспортні засоби, а також патрулював і спостерігав, щоб не проїжджав транспорт зі зброєю і боєприпасами.

На особистій сторінці Глотова в одній із російських соцмереж можна побачити фото обвинуваченого у футболці з написом "справедливая Россия". Також на початку війни на Сході України у 2014 році чоловік хизувався перебуванням у Москві. На додачу є фото, на яких Глотов стоїть поряд з озброєними чоловіками у військовій формі з шевронами російського зразка. Потім вже сам у камуфляжі, зі зброєю та на військовій техніці.

У судових засіданнях Руслан неодноразово наголошував на тому, що раніше сам звернувся до правоохоронців і повідомив про службу в "ЛНР" і начебто був реабілітований.

До 2016 року я щитав себе винним, тогда я звернувся до співробітників СБУ в 2016 році в Сєвєродонєцке. Когда я звернувся, все об’яснив, пройшов у них поліграфи… Вони все в мене провірили, провели по програмі "Повернись додому", я був оправдан,

– сказав він.

У суді обвинуваченого захищав адвокат із Центру безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Прожуган. Проте він визнав, що слова Глотова не мають підтвердження. Така програма й справді була, проте документально Глотов ніяк не підтвердив свої слова.

Тим часом обвинувачений сказав, що ні в кого не стріляв і участь в формуванні брав не добровільно. Мовляв, тоді всіх забирали з шахт. За його словами, він спершу не розумів, що Росія напала на Україну, тому фотографувався з технікою та автоматами. І "дійшло" до нього все у 2016 році. Під час засідання чоловік просив суддів ставитись до нього неупереджено.

Його засудили до 15 років ув'язнення