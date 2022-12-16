Свято для дітей, в яких і так вкрали дитинство: у Львові встановили головну ялинку
Джерело:Андрій Садовий
Попри війну, ракетні удари та блекаут у Львові все ж трохи відчуватиметься дух Різдва. Само тому навпроти Оперного театру 16 грудня встановили святкову ялинку. Вона покликана підняти настрій маленьким українцям та повернути їм віру у дива.
Як запевнив мер Львова Андрій Садовий, місто не витратило жодних коштів на встановлення.
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Мета встановлення ялинки – хоч трохи повернути свято дітям
Садовий пояснив, що про встановлення ялинки міська влада радилася і з військовими, і з психологами.
Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях,
– наголосив мер Львова.
Він додав, що цього разу різдвяне дерево подарувало місту підприємство "Світанок". Ялинка росла на теплотрасі і її коріння почало нищити мережі.
У центрі Львова встановили святкову ялинку / Фото 24 каналу та Львівської міської ради
"Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей", – зазначив Андрій Садовий.
Відомо, що ілюмінацію планують використати з минулих років. Ялинка стоятиме навпроти Оперного театру близько місяця і світитиме 5 годин на день – з 17:00 до 22:00.Зверніть увагу! Садовий запевнив, що година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип'ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме.
Разом з тим мер Львова зазначив, що цьогоріч традиційного різдвяного ярмарку не буде.
Чи буде святкова ялинка у Києві
- Цьогоріч питання встановлення ялинки в столиці стоїть особливо гостро через повномасштабне вторгнення та постійні відключення світла. Мер Києва Віталій Кличко раніше поставив крапку в бурхливих дискусіях у соцмережах, які розгорілися навколо цього питання.
- Кличко заявив, що масових новорічних заходів у столиці не буде цього року, але скасовувати Різдво та Новий рік ніхто не збирається, тому встановлення святкових ялинок планується, але вони не будуть "пафосні".
- Очільник Києва зазначає, що коштом бізнесу новорічні ялинки буде встановлено в декількох локаціях, зокрема й на Софійській площі.