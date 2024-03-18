Зима нагадала про себе: у Львові посеред березня випав сніг

У Львові та області 18 березня випав сніг. На дорогах може виникнути ожеледиця, тому водіїв закликають бути обачними.

Невеликий мокрий сніг прогнозують синоптики не лише на Львівщині, а й інших західних та частині центральних областей. Зима про себе нагадає й в Києві – там також очікується невеликий сніг, повідомляє 24 Канал.

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У Львові засніжило

Зима вирішила нагадати про себе й принесла невеликий сніг в Україну. Так, засніжило у західних областях, зокрема – у Львові. Й хоча вдень температура повітря сягатиме до +3, однак надвечір та вночі стовпчики термометрів опустяться до 0, а місцями – й до -3. Через це на дорогах може виникнути ожеледиця.

У Львові випав сніг / Фото журналістів 24 Каналу

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич закликав водіїв бути вкрай обачними. Дехто міг вже "перевзутися" на літні автошини, тож варто дотримуватися дистанції на дорогах.

Увага – Львівщину засніжило. Хто встиг перевзутись на літню гуму – будьте обережні та не наражайте інших на небезпеку, дотримуйтесь дистанції й зимової манери їзди (спокійної та плавної),

– закликав Зінкевич.

Як прогнозують синоптики, мокрий сніг очікується й у вівторок, 19 березня. Зокрема, дощ з мокрим снігом прогнозують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Житомирській та Вінницькій областях. На іншій території країни також будуть опади – невеликий дощ.

Київ припорошило снігом

Днями нагадувала про себе зима й у столиці. Так, 13 березня у Києві та області випав сніг. Опади були рясними й на землі навіть утворився покрив. Тому київські комунальні служби почали розчищати дороги. Окрім того, на дорогах утворилася ожеледиця.

Випав весняний сніг 12 – 13 березня й у Кіровоградській, Черкаській та Львівській областях.

Коли очікувати потепління

Як прогнозують синоптики, вже 20 березня опади стануть меншими й буде незначне потепління. Покращиться погода й 21 березня – згідно з прогнозом метеорологів, місцями буде мінлива хмарність й потепління до 14 градусів.

Втім, вже 22 березня Захід України знову накриють невеликі дощі.