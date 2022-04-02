У Львові з 2 квітня дозволять продаж пива і сухого вина
Джерело:фейсбук Андрія Москаленка
У Львові вирішили знову дозволити продаж пива та вина. Купити слабоалкогольні напої можна вже від 2-го квітня.
Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00 години
Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Відновити продаж слабоалкогольних напоїв вирішили після зустрічей з виробниками пива.
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Москаленко повідомив, що продаж пива і вина дозволено з 12:00 до 20:00 години.
Водночас залишається чинною заборона на вживання алкоголю:
- у громадських місцях;
- на літніх майданчиках;
- терасах.
Також заборонений продаж міцних алкогольних напоїв.
Порушників чекають громадські роботи
Москаленко попередив, що за недотримання вимог продажу алкоголю та розпиття його в громадських місцях залучатимуть до громадських робіт.
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