У Львові 20-річний юнак погрожував підірвати квартиру: що каже поліція

Ввечері, 31 липня, з'явилася інформація про те, що на одній із вулиць Львова 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні.

Поліція у коментарі 24 Каналу підтвердила цей інцидент, це трапилося на вулиці Чорновола, 45. Наразі з ним розмовляють правоохоронці.

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У Львові юнак відкрив газ та погрожував підірвати квартиру

Сьогодні, 31 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік погрожує підірвати квартиру, для цього він відкрив газ на кухні. Наразі з ним розмовляють правоохоронці. Станом на зараз на місці працюють відповідні служби.

У поліції також зазначили, що газ перекрили, тож загрозу вже усунули. Мешканців багатоповерхівки евакуювали.

За попередньою інформацією від депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, хлопець вимагав викуп у розмірі 100 тисяч гривень, аби він не підривав квартиру. Втім, поки що офіційного підтвердження щодо цієї інформації від поліції немає.

За його словами, на цей момент 20-річний хлопець погрожує підпалити квартиру та вистрибнути з 5-го поверху, якщо правоохоронці намагатимуться проникнути в помешкання. Однак достеменно невідомо, чи правда це.

На місці працюють екстрені служби: дивіться відео

Станом на 19:32, як каже Зінкевич, вже майже годину тривають перемовини з чоловіком, який погрожує стрибнути з п'ятого поверху. Вже о 19:50 він повідомив, що історія закінчилася позитивно. Чоловіка зняли з підвіконня. Наразі з ним працюють співробітники поліції.