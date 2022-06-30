У Львові заборонили діяльність Московського патріархату

Діяльність Московського патріархату відтепер заборонена у Львові. Також заборонили діяльність релігійної секти "догналітів" .

Ці структури мають антидержавницький та антиукраїнський характер. Тому у міській раді схвалили відповідне рішення, розповів депутат Юрій Ломага.

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Шкода нацбезпеці

Чиновник додав, що варто згадати свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях українців з боку російських окупантів. Це призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі.

Діяльність Московського патріархату завжди шкодила нацбезпеці, а після початку повномасштабної війни – тим більше. Нагадаємо також, що патріарх Кирил благословив російську армію на війну проти України, тобто фактично благословив всі злочини окупантів: вбивства, зґвалтування, катування.

Раніше рішення про заборону УПЦ МП схвалила Львівська районна рада. Окремо зазначали, що втілити в життя такі рішення органів місцевого самоврядування неможливо, бо для цього потрібен окремий закон.

Ілюзія "самостійності" УПЦ МП

27 травня Собор УПЦ МП заявив, що буде діяти як "незалежна і самостійна". Засудили "благословення" Кирила на вбивства.

Однак ЗМІ з'ясували, що "від'єднання" тільки "на папірці". МП зменшує вплив РПЦ в адміністративних питаннях, духовне спілкування збережеться. Деякі делегати пропонували не поминати патріарха Кирила, але навіть це не підтримали.

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