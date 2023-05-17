У Львові 85-річний дідусь обікрав школяра під час екскурсії: що йому загрожує

У Львові 85-річний чоловік викрав цінні речі у підлітка. У підсумку пенсіонера піймала поліція.

Інцидент стався вдень 15 травня. Пенсіонер викрав речі у хлопчика, коли той був на екскурсії.

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85-річний чоловік обікрав школяра

Екіпаж 4-батальйону в складі поліцейських Ігоря Поторейка та Данила Сасадеуша отримали виклик на площу Музейну. Чоловік заявив, що у його сина на екскурсії викрали верхній одяг зі смартфоном та смарт-годинником.

Поліцейські з’ясували, що викрадачем є 85-річний чоловік. Вони передали орієнтування іншим екіпажам і розпочали пошуки.

Патрульні відстежували телефон по геолокації, на жаль, зв'язок час від часу зникав. Раптом, мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського – Любінської. Схожу особу патрульні Олег Грец та Володимир Гриник виявили у маршрутці,

– розповіли правоохоронці.

Так, у 85-річного чоловіка виявили речі школяра. Пенсіонера супроводили у Львівське районне управління N°1. Тепер йому загрожує відповідальність за статтею про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Поліцейські затримали викрадача / фото Патрульна поліція Львівської області

Окупанти на Харківщині обікрали будинок на мільйон гривень

Навесні 2022 року 9 військовослужбовців 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії пограбували будинок в селі Циркуни. Їм вже повідомили про підозри.

Зазначається, що загальна вартість вкраденого сягає понад 1 мільйон гривень.

Після незаконного заволодіння майном українців загарбники вирішили влаштувати фотосесію на згадку. Також вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої. Саме через це правоохоронним органам вдалось встановити особи крадіїв.