У Львові арештували приміщення гуртожитків, які належать російському підприємству

У Львові арештували приміщення гуртожитків на понад 450 мільйонів гривень. Гуртожитки належать російському підприємству і мають велику заборгованість.

Наразі правоохоронні органи розв'язують питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

До теми Викрили посадовицю Львівської міськради, яка допомагала військовозобов'язаним втекти закордон

Підприємство займається виготовленням автівок

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом автотранспортних засобів, упродовж 2014 – 2016 років шахрайським методом привласнило кошти мешканців гуртожитків.

Воно не провело розрахунки із виконавцями житлово-комунальних послуг, що призвело до виникнення заборгованості за спожиті послуги з водопостачання і водовідведення та утримання гуртожитків.

За клопотанням прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова суд арештував приміщення гуртожитків на понад 450 мільйонів. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ,

– мовиться у повідомленні.

В Україні арештували корпоративні права на одну з мереж заправок, яка пов'язана з росією

Напередодні правоохоронці арештували корпоративні права підприємства, яка володіє мережею заправок, пов'язаних з росією. Підозрюють, що власники ухилялись від податків.

Загальна сума корпоративних прав сягнула понад 50 мільйонів гривень. Загалом правоохоронці арештували 308 об’єктів нерухомості підприємства: це заправки, склади та земельні ділянки. Бенефіціари та службові особи двох компаній пов’язані між собою і є громадянами росії.

Вас може зацікавити – інтерв'ю з Садовим про мовний конфлікт та переселенців: дивіться відео