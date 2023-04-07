У ліфті багатоповерхівки Львова загинула жінка: що могло статися

У Львові в багатоповерхівці під час користування ліфтом загинула 47-річна жінка. Інцидент трапився на вулиці Мазепи, 13а.

За інформацією журналістки 24 Каналу, яка живе в сусідньому будинку, це сталося близько 12:00. Зараз на місці трагедії зібралося багато людей, працюють різні спецслужби, зокрема – правоохоронці, швидка та рятувальники.

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Що трапилося у багатоповерхівці

Є декілька версій трагедії, яка сталася у багатоповерхівці. Деякі свідки інциденту кажуть, що ліфт впав, коли жінка зайшла у нього. Інші стверджують, що ліфт не падав. Офіційна інформація щодо того, що насправді відбулося у багатоповерхівці – поки відсутня.

У пресслужбі поліції Львівської області повідомили, що подробиці інциденту нині з'ясовують.

У ліфті виявили тіло жінки. Попередньо, вона загинула через падіння ліфта. Але зараз на місці працює слідчо-оперативна група, слідчі мають сказати точно пізніше,

– прокоментували в поліції.



На місці події працюють спецслужби / Фото Максим Пащенко

Пізніше у Львівській міській раді також прокоментували інцидент. Там заявили, що тіло жінки без ознак життя виявили в кабіні ліфта на 6 поверсі, на якому вона мешкала. Наразі причини смерті невідомі.

На місце трагедії прибула заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк разом із керівником "Львівсвітло".

"Виїхавши на місце, ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було. Зараз слідчо-оперативна група тут, на місці, і з'ясовує всі обставини", – заявила Маруняк.

Відомо, що у загиблої лишилося двоє неповнолітніх дітей віком 10 і 12 років. Оскільки жінка була єдиним опікуном, на місце інциденту викликали фахівців управління "Служби у справах дітей".

Працівник "Львівсвітло" у коментарі Суспільному розповів, що внутрішні двері ліфта були відчинені, коли він прибув на виклик. Він натиснув на кнопку, аби викликати ліфт, але той не зрушив з місця. Потім чоловік відкрив двері у шахту, тоді він побачив, що кабіна "зависла" десь на шостому поверсі.

Киянин упав у шахту ліфта

У грудні киянин впав у 8-метрову шахту ліфта. За допомогою спецобладнання рятувальники змогли дістати чоловіка. Загалом стан постраждалого оцінили як задовільний, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Як пізніше зізнався постраждалий, він упав у шахту ліфта через необачність. Рятувальники провели профілактичну бесіду з чоловіком й закликали громадян бути обачливими та обережними, не наражати на небезпеку себе й близьких.