У Львові через обстріли загинули вже 7 осіб, кількість жертв неостаточна, – Козицький

У Львові зранку 18 квітня був ракетний обстріл російських окупантів. Кількість загиблих зросла до 7 осіб.

Це ще не остаточний підрахунок жертв. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає 24 канал.

До теми Ударів по цивільних об'єктах України буде більше, – Садовий

Попередньо відомо, що було 4 влучання. 3 із них в складські приміщення, які військові зараз не використовують, а одне по СТО. Загинуло 7 осіб, 11 травмованих,

– сказав він.

За словами Козицького, завали ще розбирають і можливо, що кількість жертв зросте. Удар по СТО він назвав варварським, адже об'єкт є абсолютно цивільним.

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