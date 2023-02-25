У Львові від отруєння чадним газом померла відома косметологиня Ангеліна Сердюк
Джерело:Ілона Потапчук
У Львові померла відома молода косметологиня Ангеліна Сердюк. Як повідомила її колега, причиною нещасного випадку стало отруєння чадним газом.
Про нещасний випадок повідомила її колега у соціальній мережі Instagram у сториз. Ілона Потапчук, яка опублікувала повідомлення, згадала загиблу як надзвичайно добру та емпатичну людину.
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Ангеліна була надзвичайно доброю, емпатичною людиною, допомагала ЗСУ і постраждалим від війни. Світ втратив дуже світлу душу… Біль невимовна,
– написала Ілона Потапчук.
Близькі Ангеліни дуже сумують за її втратою.
Відомо, що Ангеліна Сердюк була косметологинею з вищою медичною освітою дерматокосметолога, яка практикувала з 2013 року. За жінкою у соціальній мережі Instagram слідкувало понад 18 тисяч підписників.
Похорон відбудеться у понеділок
Ілона також повідомила, що парастас відбудеться у неділю о 17:00 у церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові за адресою вулиця Віри, Надії, Любові, 10.
Похорон косметологині відбудеться на Брюховицькому цвинтарі у понеділок, 27 лютого, з 10:00 до 12:00.
Як вберегтися від отруєння чадним газом
Чадний газ, який ще називають тихим вбивцею, немає ані кольору, ані запаху, ані смаку. Щоб уникнути нещасного випадку, варто дотримуватися певних рекомендацій.
- Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.
- Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.
- Перевіряйте, чи справні газові прилади.
- Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такого приміщення ще й варто встановити так званий провітрювач, аби був постійний доступ кисню.
- Подбайте про вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.
- Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.
- Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.
- Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.
- Придбайте індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.