У Львові від отруєння чадним газом померла відома косметологиня Ангеліна Сердюк

У Львові померла відома молода косметологиня Ангеліна Сердюк. Як повідомила її колега, причиною нещасного випадку стало отруєння чадним газом.

Про нещасний випадок повідомила її колега у соціальній мережі Instagram у сториз. Ілона Потапчук, яка опублікувала повідомлення, згадала загиблу як надзвичайно добру та емпатичну людину.

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Ангеліна була надзвичайно доброю, емпатичною людиною, допомагала ЗСУ і постраждалим від війни. Світ втратив дуже світлу душу… Біль невимовна,

– написала Ілона Потапчук.

Близькі Ангеліни дуже сумують за її втратою.

Відомо, що Ангеліна Сердюк була косметологинею з вищою медичною освітою дерматокосметолога, яка практикувала з 2013 року. За жінкою у соціальній мережі Instagram слідкувало понад 18 тисяч підписників.

Похорон відбудеться у понеділок

Ілона також повідомила, що парастас відбудеться у неділю о 17:00 у церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові за адресою вулиця Віри, Надії, Любові, 10.

Похорон косметологині відбудеться на Брюховицькому цвинтарі у понеділок, 27 лютого, з 10:00 до 12:00.

Як вберегтися від отруєння чадним газом

Чадний газ, який ще називають тихим вбивцею, немає ані кольору, ані запаху, ані смаку. Щоб уникнути нещасного випадку, варто дотримуватися певних рекомендацій.