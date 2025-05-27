У центрі Львова чоловік зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв: як його покарали

У сквері на вулиці Винниченка у Львові чоловік зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв. Його вже затримали й притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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У Львові чоловік зірвав прапори на алеї Героїв

Напередодні, 26 травня, поліцейські виявили в мережі відео, як невідомий чоловік зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв, що у сквері на вулиці Винниченка у Львові.

Як виявилося, це зробив 62-річний місцевий житель. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за статтею 173 "Дрібне хуліганство". Прапори вже повернуті на меморіал.

Чоловік зірвав прапори на алеї Героїв / Фото поліції

Коротка довідка. Санкція статті передбачає штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень) або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.