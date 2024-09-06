Повторні вибухи чули у Львові: попереджали про "Шахед" в напрямку міста
У Львові пізно вночі 6 вересня кілька разів чули вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.
В регіон залітали ворожі "Шахеди". 24 Канал закликає львів'ян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя.
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Що відомо про вибухи у Львові
Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 01:10. Повітряні сили писали, що з Тернопільської області ворожі ударні безпілотники рухались на Львівщину.
О 01:23 голова Львівської ОВА Максим Козицький написав, що російські БпЛА заходять у повітряний простір області. Небезпека була для жителів Перемишлян, Бібрки та Миколаєва.
Через 20 хвилин Козицький повідомив про роботу ППО в області.
На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи,
– написав він.
Глава Львівської ОВА також закликав громадян подбати про те, щоб бути у безпечному місці. Вже о 2:05 сирени сповістили про відбій, але через 40 хвилин тривогу оголосили повторно.
Згодом, близько 3:00 мешканців Львова чули повторні вибухи. Перед цим голова ОВА повідомляв про "Шахед" у Дублянах, що за 10 кілометрів від обласного центру.
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