У Львові повалили вхідну стелу на радянському "Пагорбі Слави"

У вівторок, 27 травня, у Львові демонтували вхідну стелу до радянського "Пагорба слави". Тепер деякі елементи меморіалу відправлять у музей "Територія Терору".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка.

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Як зараз виглядає "Пагорб Слави" у Львові

Біля Личаківського кладовища у Львові демонтували стелу на радянському "Пагорбі Слави". Ця стела слугувала вхідною брамою на меморіал та була виконана у вигляді двох пілонів із червоного пісковика, що нагадували спущені знамена.

"Пагорб Слави" у Львові – впав 27.05.2025. Деякі елементи меморіалу відправимо на спочинок у Музей "Територія Терору",

– написав Євген Бойко.

На "Пагорбі Слави" повалили останню стелу: дивіться відео

Довідка. Меморіальний комплекс "Пагорб Слави" радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945 – 1950 роках. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також НКВСників.

Раніше на "Пагорбі Слави" у Львові ексгумували останки 50 людей. Їх, а також надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківському кладовищі.

Відомо, що серед могил, які перенесуть – останки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Степана Путіна.