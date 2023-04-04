У Львові до кінця року хочуть збудувати сміттєпереробний завод: коли планують відкриття

У Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу, на якому планують переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. До кінця 2023 року в планах місцевої влади повністю закінчити будівельну частину.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що орієнтовно 25% обсягу робіт вже виконано. За його словами, також виконано 100% проєктувальних робіт.

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Завод у Львові будує польська компанія

"Ми плануємо до кінця цього року повністю закінчити будівельну частину і переходимо до етапу монтування обладнання, щоб наступного року завод повністю увійшов в робочу потужність", – сказав Садовий, який оглянув будівництво сміттєпереробного заводу.

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Мер Львова зазначив, що наступний етап – це монтаж обладнання. На заводі можна буде переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. Як сказав Садовий, це та кількість відходів, які збирають у Львові.

Якщо буде потрібна більша потужність, то технологія дозволить її забезпечити,

– додав він.

Будівельні роботи здійснює польська компанія Control Process S.A, яка створила кілька заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові / Фото із соцмереж Андрія Садового

Кшиштоф Хабіер, представник генерально підрядника, розповів, що це перший такий комплексний проєкт в Україні.

Вартість будівництва зросла орієнтовно до 50 мільйонів євро

За словами Садового, паралельно з будівництвом заводу у Львові вже працює станція компостування харчових та садово-паркових відходів та триває рекультивація Грибовицького полігону. Роботи з рекультивації виконано на 91%.

Попередня вартість будівництва заводу була 36 мільйонів євро. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у зв'язку зі зміною курсу валют та коректив у ремонтних роботах вартість зросла орієнтовно до 50 мільйонів євро.