У Львові хочуть перейменувати понад 30 вулиць з іменами російських діячів

Сьогодні, коли Україна бореться з російською агресією, у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць. Мовиться про ті, що названі іменами російських діячів, які не були пов'язані з містом й загалом Україною.

З такою ініціативою виступила група істориків, політологів, літературознавців та філологів, зокрема, Ігор Петрій, Тарас Радь, Данило Ільницький та Богдан Тихолоз.

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У Львові хочуть перейменувати понад 30 вулиць

На думку ініціаторів, особливо в період війни "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної та повної дерусифікації та деколонізації".

Про які вулиці мовиться:

Абхазька

Боткіна

Брюллова

Венеціанова

Врубеля

Герцена

Глінки

Дагестанська

Жуковського

Ковалевської

Козланюка

Комарова

Короленка

Коряцька

Курильська

Лобачевського

Мельничука

Мендєлєєва

Орельська

Павлова

Перова

Рилєєва

Россі

Самарська

Сєченова

Таманська

Толстого

Чайковського

Чехова

Чуваська

Шеремети​

Так, вищеперелічені вулиці пропонують назвати на честь видатних постатей української історії та культури.

Тарас Радь зауважив, що ініціатива у процесі розробки, а вже найближчим часом її офіційно буде представлено у Львівську міськраду.

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