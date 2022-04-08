У Львові хочуть перейменувати понад 30 вулиць з іменами російських діячів

8 квітня 2022 , 05:39
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Джерело:

ZAXID.NET

Сьогодні, коли Україна бореться з російською агресією, у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць. Мовиться про ті, що названі іменами російських діячів, які не були пов'язані з містом й загалом Україною.

З такою ініціативою виступила група істориків, політологів, літературознавців та філологів, зокрема, Ігор Петрій, Тарас Радь, Данило Ільницький та Богдан Тихолоз.

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У Львові хочуть перейменувати понад 30 вулиць

На думку ініціаторів, особливо в період війни "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної та повної дерусифікації та деколонізації".

Про які вулиці мовиться:

  • Абхазька
  • Боткіна
  • Брюллова
  • Венеціанова
  • Врубеля
  • Герцена
  • Глінки
  • Дагестанська
  • Жуковського
  • Ковалевської
  • Козланюка
  • Комарова
  • Короленка
  • Коряцька
  • Курильська
  • Лобачевського
  • Мельничука
  • Мендєлєєва
  • Орельська
  • Павлова
  • Перова
  • Рилєєва
  • Россі
  • Самарська
  • Сєченова
  • Таманська
  • Толстого
  • Чайковського
  • Чехова
  • Чуваська
  • Шеремети

Так, вищеперелічені вулиці пропонують назвати на честь видатних постатей української історії та культури.

Тарас Радь зауважив, що ініціатива у процесі розробки, а вже найближчим часом її офіційно буде представлено у Львівську міськраду.

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Автор: Марта Касіянчук