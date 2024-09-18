У Львівській ОВА відреагували на нещасний випадок з вогнегасником

18 вересня 2024, 16:42
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Максим Козицький

У Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і здетонував вогнегасник, коли в приміщенні було кілька сотень дітей. Кількох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Керівниця закладу розповіла журналістам, що вогнегасник був у справному стані. За її словами, один з учнів випадково зачепив його наплічником, через що вогнегасник впав та розгерметизувався. Також на ситуацію відреагував голова ОВА Максим Козицький.

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Коментар ОВА та керівниці закладу

Директорка закладу Наталія Оверко повідомила, що одразу після інциденту поінформувала ДСНС і поліцію.

Коментар Наталії Оверко: дивіться відео

Через цей випадок перевірку вогнегасників проведуть у всіх професійно-технічних закладах Львова.

Дав доручення департаменту освіти і науки ЛОДА спільно з працівниками ДСНС у Львівській області провести бесіди зі всіма, хто відповідає за безпеку у закладах освіти області, аби таких ситуацій, як трапилася сьогодні, більше не повторилося,
– написав голова ОВА Максим Козицький.

Що відомо про інцидент з вогнегасником у Львові

  • Під час повітряної тривоги на Львівщині 17 вересня з 12:01 по 12:58 в укритті Львівського професійного коледжу моделювання і ресторанної справи впав та розгерметизувався вогнегасник.
  • До лікарні госпіталізували четверо учениць. Керівниця закладу розповіла, що у них була сильна паніка та пирхота в горлі.
  • Трьох дівчат вже відпустили додому, а четверта на вимогу батьків перебуває у лікарні під спостереженням медиків.