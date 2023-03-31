У Львові у квартирі могла вибухнути граната: у мережі повідомляють про жертв
31 березня 2023, 23:33Читать новость на русском
У Львові ввечері 31 березня прогримів потужний вибух у житловому будинку. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Жителі частини Шевченківського району скаржаться на відключення світла.
Попередньо, там могла вибухнути граната. Як передають місцеві телеграм-канали, на місце події одразу ж прибули всі відповідні служби.
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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у телеграмі зауважив, що є постраждалі:
- одна людина отримала травми,
- ще одна – загинула.