У Львові у квартирі могла вибухнути граната: у мережі повідомляють про жертв

31 березня 2023, 23:33
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У Львові ввечері 31 березня прогримів потужний вибух у житловому будинку. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Жителі частини Шевченківського району скаржаться на відключення світла.

Попередньо, там могла вибухнути граната. Як передають місцеві телеграм-канали, на місце події одразу ж прибули всі відповідні служби.

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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у телеграмі зауважив, що є постраждалі:

  • одна людина отримала травми,
  • ще одна – загинула.

 

 

 

Автор: Альона Захарова