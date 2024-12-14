У Львові чоловіка переїхав трамвай: поліція розслідує інцидент

Нещасний випадок стався у Львові. Там людина потрапила під трамвай.

Увечері близько 17:25 на вулиці Підвальній поблизу зупинки громадського транспорту зі сторони книжкового базару сталася ДТП, передає 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо

Зазначається, що чоловік – живий. Він перебуває у важкому стані. Його обидві ноги сильно пошкоджені.

Карета швидкої допомоги, яка оперативно прибула на місце події, забрала потерпілого у лікарню. У медзакладі у постраждалого взяли аналіз крові на вміст алкоголю.

Попередньо, на зупинці снігу не було, тому погодні умови не могли стати причиною інциденту. Деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

ДТП у Львові 14 грудня / Фото Львівська міська рада

До слова, на Черкащині в селі Гереженівка автобус з пасажирами злетів у кювет. Аварія сталася через те, що 50-річний водій Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням. Наразі триває розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.