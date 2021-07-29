Начальницю міграційної служби у Львові спіймали на хабарі

29 липня 2021 , 12:58
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Джерело:

Львівська облпрокуратура

У Львові поліція затримала очільницю відділу міграційної служби. Вона вимагала гроші за прискорене виготовлення закордонний паспортів. Загалом відомо, що чиновниця набрала хабарів на суму 8 тисяч гривень.

Відомо, що чиновниця вимагала гроші у громадян систематично. Про це повідомили 29 липня.

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Паспорти за кордон без перешкод

  • Загалом начальниця міграційної служби отримала хабарів у розмірі 8 тисяч гривень. Але її затримали тоді, коли чиновниця взяла ще один хабар – 3 тисячі гривень.
  • Наразі тривають слідчі дії за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".
  • Жінці може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі без права обіймати посаду на термін до 3 років. Також конфіскують її майно.
  • Наразі правоохоронці перевіряють факт можливої причетності керівництва Державної міграційної служби Львівщини.
  • Розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівської області за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань.


Затримали на хабарі начальницю міграційної служби у Львові  / Фото Львівської облпрокуратури


Чиновниця брала ще один хабар у розмірі 3 тисячі гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Ймовірно, провокація

У головному управлінні державної міграційної служби Львівщини кажуть, що затримання посадовиці може бути провокацією. Її причетність першочергово має довести суд. Про це повідомляє Львівський портал.
У службі зазначають, що постійно борються з корупцією. Тому, можливо, це брехня.

Зверніть увагу! Нещодавно на Дніпропетровщині затримали командира роти ЗСУ, який брав хабар за статус учасника бойових дій. За таку "послугу" він вимагав 40 тисяч гривень. Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади терміном до 3 років.
Автор: Марта Кушка