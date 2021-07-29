Начальницю міграційної служби у Львові спіймали на хабарі

У Львові поліція затримала очільницю відділу міграційної служби. Вона вимагала гроші за прискорене виготовлення закордонний паспортів. Загалом відомо, що чиновниця набрала хабарів на суму 8 тисяч гривень.

Відомо, що чиновниця вимагала гроші у громадян систематично. Про це повідомили 29 липня.

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Паспорти за кордон без перешкод

Загалом начальниця міграційної служби отримала хабарів у розмірі 8 тисяч гривень. Але її затримали тоді, коли чиновниця взяла ще один хабар – 3 тисячі гривень.

Наразі тривають слідчі дії за статтею "вимагання та одержання неправомірної вигоди".

Жінці може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі без права обіймати посаду на термін до 3 років. Також конфіскують її майно.

Наразі правоохоронці перевіряють факт можливої причетності керівництва Державної міграційної служби Львівщини.

Розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівської області за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань.



Затримали на хабарі начальницю міграційної служби у Львові / Фото Львівської облпрокуратури



Чиновниця брала ще один хабар у розмірі 3 тисячі гривень / Фото Львівської облпрокуратури

Ймовірно, провокація

У головному управлінні державної міграційної служби Львівщини кажуть, що затримання посадовиці може бути провокацією. Її причетність першочергово має довести суд. Про це повідомляє Львівський портал.

У службі зазначають, що постійно борються з корупцією. Тому, можливо, це брехня.