Хотів викрасти прах агента НКВС Кузнєцова: як суд покарав львів'янина

У Львові невідомий спробував привласнити останки радянського шпигуна Кузнєцова, похованого на Пагорбі слави. Його особу встановили, а суд вже призначив покарання.

Зухвалим "крадієм" виявився місцевий житель Руслан Літвінов. Личаківський суд міста визнав його винним у нарузі над могилою.

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Штраф за наругу

Інцидент трапився 23 липня пізно ввечері. Обвинувачений за допомогою двох домкратів спробував підняти надгробну плиту на могилі Миколи Кузнєцова. Однак у нього нічого не вийшло. Про цей випадок наступного дня повідомив мер міста Андрій Садовий.

Згодом поліцейські затримали порушника та порушили кримінальну справу.

Відомо, що у суді львів'янин визнав свою провину. Щоправда, у вироку суду не вказано мотиви його вчинку. Суд покарав "крадія" штрафом у 17 тисяч гривень.

Хто такий Микола Кузнєцов

Радянський диверсант-розвідник, агент НКВС. Відомий "полюваннями" на високопоставлених нацистських офіцерів. Зокрема, влаштовував замахи на заступників Еріха Коха – райхскомісара України у 1942 – 1944 роках, застрелив віцегубернатора Галичини Отто Бауера.

Загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району від рук УПА. Посмертно нагороджений званням Героя Радянського Союзу. У 1960 році його останки перепоховали на Пагорбі слави у Львові.

Останки Кузнєцова намагаються викрасти не вперше

Два роки тому невідомі вже пробували дістатися до праху агента НКВС. Задля цього вони зробили підкоп до могили у клумбі позаду пам'ятника. Однак, довести справу до кінця їм не вдалося.

"Життя" Кузнєцова на Пагорі слави було далеким від спокою. Його могилу кілька разів розмальовували. А, у 2019 році, з неї викрали бронзовий барельєф.

Слід зазначити, що попит на останки радянського шпигуна чималий. У 2022 році родичі Кузнєцова з Росії заявили, що хочуть перепоховати агента НКВС. Однак Львівська міська рада відмовила їм у цьому проханні. Тоді мер міста Андрій Садовий заявив, що передача останків Кузнєцова у той час, як у російському полоні перебувають українські громадяни, неможлива.

Спробу викрадення праху диверсанта Садовий прокоментував в аналогічному ключі. "Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями – до ГУР", – зауважив міський голова.