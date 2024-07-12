У Львові тижневі графіки відключень тимчасово не діють

Львівобленерго попередило мешканців Львова, що тижневі графіки у п'ятницю, 12 липня, тимчасово не діють. Причина – аномальна спека.

Львів'янам рекомендують користуватися щоденними повідомленнями про відключення електроенергії. Вони публікуються щовечора.

Дивіться також Відключень стане більше через спеку: в Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі

Період відключень світла формуватиметься щодня

Наразі обленерго важко забезпечити пропорційний розподіл відключень через спеку.

"Зважаючи на великі обсяги обмежень споживання потужності від НЕК "Укренерго", у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності/наявності електроенергії між групами на кожну добу", – написали у Львівобленерго.

Через це, щоб відключення не тривали 6 – 7 годин, тимчасово тижневі графіки не діятимуть. Обленерго формуватиме період відключень щодня.

Інформація з періодами відключень на наступну добу щовечора з'являтиметься на офіційних сторінках "Львівобленерго" у соцмережах та на сайті.