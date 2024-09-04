У Львові окупанти вбили маму і її трьох дочок: в якому стані тато

Росія у середу, 4 вересня, завдала цинічного удару по Львову. Дії окупантів забрали життя мами та 3 її донечок.

Після сьогоднішньої атаки живим з цієї сім'ї залишився лише чоловік. Стало відомо, в якому стані він перебуває.

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Який стан чоловіка, сім'ю якого вбила Росія

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку, – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



Львівська сім'я, з якої мати з доньками загинули через удар росіян / Фото Андрія Садового

В УКУ написали опублікували зворушливий пост про цю родину, зокрема про Дарину, яка була студенткою цього ВНЗ.

Власне в цій публікації там зазначили, в якому стані батько.

Тато – Ярослав перебуває у критичному стані,

– ідеться в повідомленні.

У пості заначили, що Дарині було всього 18 років. Дівчина навчалася на 2 курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Також Дарина займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва.

Її сестрі – Ярині Базилевич було 21. Дівчина була доброю і світлою людиною. Вона працювала програмною менеджеркою Офісу "Львів – Молодіжна столиця Європи 2025".

"Це велика і непоправна втрата. Немає слів, які можуть описати це горе. Молімося за душі невинно убієнних. Молімося за батька Ярослава", – написали в публікації.