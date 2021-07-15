У Львові перекрили вулицю, що веде до Високого замку: схема об'їзду
Джерело:Львівська міськрада
Вулицю Княжу, що веде до Високого замку, з 15 липня перекрили для руху транспорту. Об'їзд відбуватиметься, відповідно до затвердженої схеми.
На вулиці проводитимуть ремонтні роботи. Її планують відкрити у серпні.
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У Львові перекрили вулицю, що веде до Високого замку
У департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради розповіли, від 15 липня й до 20:00 год 14 серпня вулицю Княжу перекриють для руху транспорту.
За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", на цій вулиці будуть проводити роботи з реконструкції водопровідної мережі,
– зазначили у департаменті.
Об'їзд відбуватиметься, за затвердженою схемою організації дорожнього руху. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР перепрошує за незручності.