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24 Канал Новини України У Львові під час ракетного обстрілу загинув працівник поліції
30 липня, 17:13
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У Львові під час ракетного обстрілу загинув працівник поліції

Владислав Кравцов

Під час ракетного обстрілу у Львові 30 липня загинув цивільний працівник поліції Володимир Шандра. Його тіло з-під завалів будівлі деблокували рятувальники.

Про це пише поліція Львівщини.

Що відомо про загиблого поліцейського під час атаки у Львові 30 липня?

Правоохоронці зазначили, що Володимир Шандра загинув внаслідок влучання російської ракети. Чоловік працював інспектором І категорії відділу служби "102" Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини. 

Володимиру було 35 років, у нього залишилися батьки та сестра, 
– розповіли у поліції Львівщини.


Володимир Шандра загинув під час атаки по Львову 30 липня / Фото поліції Львівщини

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Шандри, який загинув унаслідок масованої російської атаки по Львову 30 липня. Вічна пам'ять!

 

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