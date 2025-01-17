Через небезпечне відео з TikTok у Львові за тиждень госпіталізували 3 дітей: що сталося

За останній тиждень до дитячої лікарні святого Миколая потрапило троє підлітків 10, 11 і 15 років із глибокими опіками обличчя. Причиною цьому стало відео з соцмережі.

Ці діти між собою не знайомі, втім усі троє зазнали поранень після того, як спробували виготовити саморобну "петарду" за нині популярною в мережі TikTok покроковою інструкцією, передає 24 Канал із посиланням на Zaxid.net.

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Небезпечне відео з TikTok

Відомо, що підлітки брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку.

Серед постраждалих – 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Хлопець зізнався, що побачив, як інші діти на вулиці робили петарду за інструкцією із соцмереж. Тож вони разом з другом вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Просто перед В'ячеславом пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.

Лікарі зазначають, що засіб для очищення труб буквально роз'їдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші.

Наразі усім трьом підліткам надали медичну допомогу. На жаль, у них залишаться рубці на обличчі.

Лікарі закликають батьків пояснити дітям, які наслідки можуть бути, якщо намагатися виконувати сумнівні інструкції з соцмереж.

До слова, у Києві 15-річні підлітки влаштували вибух на паркінгу, змішавши хімічні речовини у пластиковій пляшці.