У Львові помер поет-шістдесятник, видатний художник Роман Хоркавий

У Львові 19 липня помер художник, поет та філософ Роман Хоркавий. Він був близьким другом Калинців, Гелів, Стефи Шабатури і багатьох інших українських патріотів-борців.

Хоркавий був членом національної Спілки письменників України. Поета тричі ув'язнювали через політичні мотиви.

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Помер поет-шістдесятник Роман Хоркавий

Про смерть Романа Хоркавого повідомив на своїй фейсбук-сторінці Юрій Волощак. За його словами, поет був скромною і доброю людиною та чесним християнином.

Близький друг Калинців, Гелів, Стефи Шабатури та багатьох інших патріотів борців. Велика втрата для Львова, України. Світла і вічна пам'ять. Такі люди не помирають, а переходять у вічність і йдуть просто до Отця небесного,

– зазначив Волощак.

Наразі причина смерті поета невідома. Про час прощання та чину похорону повідомлять згодом.

Коротко про Романа Хоркавого