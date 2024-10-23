Вихователька в садку та добровольці: у Львові попрощалися трьома захисниками

У Львові в останню путь провели відразу трьох полеглих захисників України. Серед них – двоє добровольців і колишня вихователька, яка замінила роботу у дитсадку на військо.

Про це повідомили у Львівській міській раді. Чин похорону відбувся 22 жовтня.

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У Львові попрощалися відразу з трьома Героями

У Львові 22 жовтня у Гарнізонному храмі попрощалися відразу з трьома захисниками України. Серед загиблих була Наталя Бойко – колишня вихователька дитячого садка "Пташеня". Відомо, що жінка на початку повномасштабного вторгнення стала волонтеркою, а у липні 2023 року – стала на захист України.

Наталя Бойко була оператором БпЛА. Як пише Суспільне, жінка служила у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка і воювала на східному напрямку фронту.

Працювала вона в нас до липня 2023 року, коли мобілізувалася. Вона випустила групу, сказала мені, що збирається мобілізовуватися. Вона була оператором БпЛА. Навчилася тут, у Львові, постійно їздила на полігон. У неї всі вихідні проходили якщо не на Сході, то тут їздила на полігон, вона вчилася "літати". Довший час була в Покровську,

– розповіла співвласниця дитсадка.

Захисниці було усього 35 років. У неї залишилися батьки, сестра та 13-річний син.

Також 22 жовтня попрощалися з двома добровольцями – Борисом Компікевичем та Павлом Пелихом. Чоловіки стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення.

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