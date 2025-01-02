У Львові затримали зловмисника, який пошкодив Ханукальну менору

Поліція Львівської області встановила особу львів'янина, який 1 січня пошкодив Ханукальну менору на вулиці Валовій у Львові. За даними правоохоронців, 19-річний молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція зокрема займається тими, хто був поруч і знімав вчинок на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

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Що відомо про зловмисника

Інцидент зафіксували в соціальних мережах: 19-річний хлопець підійшов до семисвічника, перерізав кабель живлення та швидко залишив місце події. На цей момент поліція також визначає процесуальний статус осіб, які були поруч і знімали подію на відео. У відомстві також уточнили, що юнак був у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі вирішується питання щодо пред'явлення хлопцю підозри за статтею про пошкодження релігійних споруд чи культових будівель.

Санкція статті передбачає: штраф у розмірі від 1 514 000 до 6 056 000 гривень, громадські роботи (60–240 годин), пробаційний нагляд до трьох років, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.